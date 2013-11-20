Требуется внести изменения и доработать функционал

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки108 просмотров

Требуется внести изменения и доработать функционал лендинга текущая версия dolunin.myjino.ru

ТЗ : http://yadi.sk/d/4q66NsPrD3TcG

Цена ?

11 лет назад
dolunin
36 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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