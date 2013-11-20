Свертать сайт на платформе, где есть удобная CRM. Есть готовый дизайн в PSD. Требуется привязать домен к хостингу и залить туда сверстанный сайт. Домен и хостинг есть. Требуются небольшие корректировки в расположение шрифтов и ...
Верстка главной страницы сайта
есть готовый файл psd. Заглавная страница сайта.
Нужно сделать на основе этого дизайна шаблон html этой страницы а также соответственно кнопки меню.
Все тонкости уточняйте.
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