есть сайт mysite.ru на сайте страница mysite.ru/page.htm Если в браузер вводить адрес верно а именно вот так mysite.ru/page.htm то все работает нормально. однако если вводить намеренно с ошибкой а именно вот так: mysite.ru/page.htm[/h ну или подобным образом, когда после .htm идут ...