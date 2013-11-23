fordreams

Ключнев Дмитрий fordreams

 
57 летРоссия/Шахты
18 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
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$1
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Отзывы фрилансеров
Anastasia_2308
Анастасия 
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Выполнить верстку шапки сайта
Отличный заказчик, четкие требования, своевременная оплата.
Анастасия сделала работу быстро и качественно. Не забыла задать важные вопросы по платформе сайта, чего многие исполнители не делают. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
vitilik
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Переделать шапку сайта
Чётко поставленная задача, лёгкое общение. Остался доволен сотрудничеством. Рекомендую.
Исполнитель очень хорошо уловил суть задания (что очень важно). выполнил быстро и качественно. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
kardaria
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Обработать картинку
Отличный заказчик, четкая постановка задачи, оплата в срок! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Работа сделана быстро , качественно и без лишних формальностей. Работать было приятно. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Greald
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Требуется дизайн и верстка 2 страниц сайта
Точная постановка задачи, оперативная проверка, оплата без задержек. Сотрудничеством остался доволен. Рекомендую!
Все сделано на отлично. Я остался доволен работой и могу рекомендовать этого исполнителя.
Ответный отзыв
by_frenki_MALCOV
Артем 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Нужно сделать редизайн и верстку шапки сайта
Отличный заказчик, большое спасибо за сотрудничество!
сделал все быстро и качественно. Дизайн на 100% угадал то что мне нужно . Это я ценю как заказчик и очень рекомендую!
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