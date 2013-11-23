Есть клиент Seamonkey https://mozilla-russia.org/products/seamonkey/ проблема в том что изначально маленькие шрифты. Настраивается легко в файле userChrome.css Ищу человека который знает о чем я говорю. Задача - увеличить шрифты меню и списка папок.
Ключнев Дмитрий fordreamsfordreams
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Есть psd файл шапки сайта. нужно сделать верстку phpHTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
переделать шапку сайтаЗавершен8 лет назад
Требуется обработать картинку в редакторе изображений и вставить ее в другую картинку. Для интернет сайта.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется дизайн + верстка двух страниц сайта http://4erepaxa.svimobi.ru/ жду ваши предложения.Завершен9 лет назад
Необходимо записать текст презентации в аудиофайл mp3. В тексте необходим как мужской, так и женский голос. Текст имеется готовый.Аудиомонтаж1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Нужно сделать редизайн и верстку шапки сайта (файл header.php)Завершен9 лет назад
Нужно сделать редизайн и верстку шапки сайта (файл header.php) Только шапку сайта. Предпочтение отдается позитивной графике, которая должна быть созвучной общей теме сайта.Закрыт9 лет назад
Необходимо сделать редизайн и верстку 4 страниц сайта.Завершен9 лет назад
- $100
Есть html файл, устанавливается у пользователя на компьютер (локально) , компьютер пользователя подключен к интернету. Необходимо сделать авторизацию в этом файле. При запуске через браузер на экране форма ввода кода заказа: Введите код заказа: ХХХХХХ и простейшая капча для защиты ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть такая абстрактная задача. файл html пользователь получает этот файл по email. нужно предотвратить возможность распространения этого файла (установку и использование) не нескольких компьютерах. Можно написать какие то дополнения к этому файлу, дополнительные файлы, какая то привязка к железу или ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
есть сайт mysite.ru на сайте страница mysite.ru/page.htm Если в браузер вводить адрес верно а именно вот так mysite.ru/page.htm то все работает нормально. однако если вводить намеренно с ошибкой а именно вот так: mysite.ru/page.htm[/h ну или подобным образом, когда после .htm идут ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
нужен анимированный банер размер 468х90 если понравится закажу другие размеры.Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо записать 2 фразы каждая из 4 слов в звуковой файл формат wav. Голос женский или мужской. Файл, который будет заменен прилагаю.Музыка и Звуки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется несложный дизайн и верстка шаблона 1-ой страницы сайта. Ваши предложения.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт10 лет назад
есть готовый файл psd. Заглавная страница сайта. Нужно сделать на основе этого дизайна шаблон html этой страницы а также соответственно кнопки меню. Все тонкости уточняйте.HTML-верстка19 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть готовый несложный сайт. Необходимо сделать профессиональный редизайн сайта. Сайт svimobi.ru Дизайн сайта должен быть простым и ярким. Необходимо наличие графики. Возможно выполнить в виде презентации. Идеи дизайнера приветствуются. Шаблон html главной страницы обязателенДизайн сайтов25 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется скрипт сайта бинарных опционов + какой либо несложный дизайнВеб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть личный кабинет теле 2 https://my.tele2.ru/ Даю вам доступ. Необходим простой скрипт на php . Скрипт заходит с помощью постоянного логина и пароля в личный кабинет и выдает баланс. Собственно это все. Нужен только баланс.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть несложный скрипт обработчика для А1 нужно настроить его для другого агрегатораВеб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад