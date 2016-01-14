Молодой энергичный верстальщик. Готова к работе 24 часа в сутки. Люблю то что делаю, поэтому всегда делаю качественно. И недорого.
Основная специализация: Разработка сайтов - Верстка(HTML5 CSS3 Bootstrap JavaScript)
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
8 лет назад
Анастасия сделала работу быстро и качественно. Не забыла задать важные вопросы по платформе сайта, чего многие исполнители не делают. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкие требования, своевременная оплата.
HTML-верстка
1 отзыв
$3/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга