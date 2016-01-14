Anastasia_2308

Анастасия Anastasia_2308

 
33 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Молодой энергичный верстальщик. Готова к работе 24 часа в сутки. Люблю то что делаю, поэтому всегда делаю качественно. И недорого.

Основная специализация: Разработка сайтов - Верстка(HTML5 CSS3 Bootstrap JavaScript)

JavascriptHTMLBootstrap
Отзывы заказчиков
fordreams
57 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Выполнить верстку шапки сайта
Анастасия сделала работу быстро и качественно. Не забыла задать важные вопросы по платформе сайта, чего многие исполнители не делают. Всем рекомендую!
Отличный заказчик, четкие требования, своевременная оплата.
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
$3/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга