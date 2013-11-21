Сверстать страницу по готовому psd

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок227 просмотров

Добрый день!

Надо до 12 ночи по мск сверстать страничку по готовому псд.

Для опнимания прикрепил пнг в аттач

На макете из скриптов необходим слайдер как тут: http://www.graftononsunset.com/

Меню будет выпадающим тоже как тут http://www.graftononsunset.com/

11 лет назад
webteem
Сергей 
32 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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