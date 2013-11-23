Свертать сайт на платформе, где есть удобная CRM. Есть готовый дизайн в PSD. Требуется привязать домен к хостингу и залить туда сверстанный сайт. Домен и хостинг есть. Требуются небольшие корректировки в расположение шрифтов и ...
Верстка сайта (3 страницы) HTML, CSS, JS
Необходима грамотная кросбраузерная верстка.
Макет psd предоставляю, сам дизайн НЕ сложный.
На сайте будет слайдер на главной странице (необходимо понимание JS).
От вас жду ЦЕНУ и ПРИМЕРЫ работ.
Все момент прошу уточнять.
Оплата: предоплата 100% Вебмани с кодом протекции до завершения работы.
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