Переделать верстку на сайте

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок291 просмотр

Здравствуйте, нужно переделать верстку на сайте интернет магазина megamarket.lg.ua, пример как сделать есть. движок простой.

11 лет назад
FreetimeMega
Денис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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