Добрый день требуется сделать вертску главной и внутренней страницы по имеющим PSD'шником.

Требования к верстке:

Верстка должна быть адаптивной, необходимое что бы она работала на дестктопных (ie 8+, opera, firefox, chrome, safari) и мобильных браузеров (ios, android, wp). В качестве контроллов можно использовать не слишком тяжелые фреймворки. Плюсом будет если вы знаете что такое датабиндинг использую angularjs. Можно использовать не слишком громоздкие паки типа bootstrap, и т.п.

Типы страниц:

1)Главная состоит из форма запросов, таблицы результатов, всплывающие окно ожидания поиска, всплывающие окно повтора поиска.

2)Страница перехода / страница опросника,

3)Информационная