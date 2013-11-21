Верстка

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки189 просмотров

Добрый день требуется сделать вертску главной и внутренней страницы по имеющим PSD'шником.

Требования к верстке:

Верстка должна быть адаптивной, необходимое что бы она работала на дестктопных (ie 8+, opera, firefox, chrome, safari) и мобильных браузеров (ios, android, wp). В качестве контроллов можно использовать не слишком тяжелые фреймворки. Плюсом будет если вы знаете что такое датабиндинг использую angularjs. Можно использовать не слишком громоздкие паки типа bootstrap, и т.п.

Типы страниц:

1)Главная состоит из форма запросов, таблицы результатов, всплывающие окно ожидания поиска, всплывающие окно повтора поиска.

2)Страница перехода / страница опросника,

3)Информационная

AndroidBootstrapiOSWordPress
11 лет назад
TradeRu
Филип 
51 год
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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