Сделать HTML-верстку 1 страницы

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок215 просмотров

Есть сверстанная страница, нужно немножко изменить расположение элементов и размеры элементов, а точнее ориентацию и размер двух кнопок.

HTML
11 лет назад
blackintenum
Семен 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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