Сверстать и интегрировать шаблоны в modX

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки176 просмотров

Имеются файлы PSD страниц Главная, список товаров, страница товара, контакты.

Необходимо сверстать psd макеты и интегрировать в систему управления modX

Оплата вебмани или Яндекс Деньги. Также после этого проекта по его завершению будет подобный проект.

Ознакомиться с шаблонами можно по запросу.

MODX
11 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

revladov
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$160
3 дня
Впервые сотрудничал с исполнителем, поэтому как обычно и бывает с незнакомыми впервые исполнителями - ощущение мягкой нервозности в ожидании работы. На удивление, Владимир выполнил работу профессионально с минимумом правок. Учел вещи, которые обязательно нужны сайту, но не обозначены через шаблоны макетов, к примеру сео, настройки товаров в отдельных полях, что позволит в будущем создать фильтры и т.д.. Другими словами - профессионализм и богатый опыт чувствуется. Приятно рад завершению сотрудничества, а также дополнительно учтенным мелочам в процессе сдачи работы.
Профессиональный серьезный заказчик. Доброжелательность в общении и понимание всех нюансов работы. Четкое ТЗ, всегда на связи, быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

revladov
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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