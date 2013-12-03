Есть сверстанная страница, нужно немножко изменить расположение элементов и размеры элементов, а точнее ориентацию и размер двух кнопок.
Сверстать и интегрировать шаблоны в modX
Имеются файлы PSD страниц Главная, список товаров, страница товара, контакты.
Необходимо сверстать psd макеты и интегрировать в систему управления modX
Оплата вебмани или Яндекс Деньги. Также после этого проекта по его завершению будет подобный проект.
Ознакомиться с шаблонами можно по запросу.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $5HTML-верстка14 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходима грамотная кросбраузерная верстка. Макет psd предоставляю, сам дизайн НЕ сложный. На сайте будет слайдер на главной странице (необходимо понимание JS). От вас жду ЦЕНУ и ПРИМЕРЫ работ. Все ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте. Нужно исправить блок описания (я так понимаю в CSS), чтобы описание не обрезала граница справа, тоесть чтоб описание продолжалось, несмотря на то, что это растянет страничку. Подробнее в ЛС.Завершен11 лет назад
- $250
Здравствуйте, нужно переделать верстку на сайте интернет магазина megamarket.lg.ua, пример как сделать есть. движок простой.HTML-верстка10 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать просто html верстку psd макеты предоставлю в приложении ТЗ и jpg главной для ознакомленияЗавершен11 лет назад
Приветствую, коллеги. Дано: OpenCart на шаблоне (http://www.templatemonster.com/demo/46081.html) Задача: внести изменения в OpenCart согласно техническому заданию, которое разделено на этапы. В основном требуется поправить верстку и добавить модули в сайт. ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо подредактировать шапку (убрать в рисунке пару букв) Разобраться что и где в управлении редактируется (главная, копирайт и тд) Перелить сайт на другой хост с проверкой по нагрузкам на ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется внести изменения и доработать функционал лендинга текущая версия dolunin.myjino.ru ТЗ : http://yadi.sk/d/4q66NsPrD3TcG Цена ?HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
есть готовый файл psd. Заглавная страница сайта. Нужно сделать на основе этого дизайна шаблон html этой страницы а также соответственно кнопки меню. Все тонкости уточняйте.HTML-верстка19 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сверстать 13 макетов. Все етсь в Тз. немного скриптов. Часть скриптов уже есть. Также есть аналог как это реализовать. Начать желательно завтра.HTML-верстка18 заявокЗакрыт11 лет назад