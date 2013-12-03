Сверстать и интегрировать шаблоны в modX

Имеются файлы PSD страниц Главная, список товаров, страница товара, контакты.

Необходимо сверстать psd макеты и интегрировать в систему управления modX

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Ознакомиться с шаблонами можно по запросу.