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Сверстать и натянуть на wordpress.
1. Макет во вложении , его нужно сверстать блочной (div) и валидной версткой
2. Натянуть его на мой блог wordpress, вот адрес домена […myhurraw.ru…], чтобы все нормально функционировало и работало, что указано в макете
На выполнение задания не более 2-3 дней
Бюджет ограничен и не высокий, указывайте цену за которую готовы сверстать сайт и сроки выполнения, а также ваше портфолио
Оплата электронными деньгами
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