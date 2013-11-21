Сверстать и натянуть на wordpress.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки137 просмотров

1. Макет во вложении , его нужно сверстать блочной (div) и валидной версткой

2. Натянуть его на мой блог wordpress, вот адрес домена […myhurraw.ru…], чтобы все нормально функционировало и работало, что указано в макете

На выполнение задания не более 2-3 дней

Бюджет ограничен и не высокий, указывайте цену за которую готовы сверстать сайт и сроки выполнения, а также ваше портфолио

Оплата электронными деньгами

WordPress
11 лет назад
alsy44
Алсу 
41 год
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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