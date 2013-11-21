Незначительные правки в шаблон WP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок232 просмотра

Незначительные правки в шаблон WP.

- В шапке сайта - добавить контент.

- Сделать кнопку - на вплывающую форму обратной связи

- Другие небольшие правки по шаблону.

Бюджет небольшой но и работы не много.

Пишите. Жду. Желательно сделать сегодня.

WordPress
11 лет назад
torrems
41 год
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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