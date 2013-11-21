Здравствуйте. Необходимо подключить шрифты на сайт. Срок сегодня.
Незначительные правки в шаблон WP
Незначительные правки в шаблон WP.
- В шапке сайта - добавить контент.
- Сделать кнопку - на вплывающую форму обратной связи
- Другие небольшие правки по шаблону.
Бюджет небольшой но и работы не много.
Пишите. Жду. Желательно сделать сегодня.
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