Добрый день, требуется исправить 3 ошибки в шаблоне сайта на DLE 9.7. Желательно бы конечно без доступа к шаблону по фтп. Нужные файлы отправлю, т.е. вы говорите, что поправить, а правлю в ...
Верстка и натяжка на движок форума
Необходимо сверстать и натянуть на движок форум, макет имеется. Форум phpbb
Выбранный исполнитель
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