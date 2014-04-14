FrontLine

Юрий FrontLine

 
34 годаКазахстан/Усть-Каменогорск
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Занимаюсь версткой сайтов с макетов и правкой ошибок верстальщиков
Верстка сайта
Портфолио
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Отзывы заказчиков
fline
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Переверстать шаблон готового сайта
Приятно было поработать с Юрием. Еще до начала работы он самостоятельно проанализировал возможный дополнительный объем работ по проекту, выявил некоторые ошибки и предложил их исправить. Отличный подход Юрия к работе, четкое понимание поставленных задач и повлияли на выбор его исполнителем проекта. Юрий практически всегда на связи по скайпу. Работа была сделана качественно и в срок. Отличный фрилансер, рекомендую его к сотрудничеству.
Отличный заказчик, четкие задачи, отличная обратная связь, своевременная оплата.
Ответный отзыв
iSlevin
Артём 
36 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Вёрстка главной страницы сайта с эффектами
Юрий хороший исполнитель. Работу выполнил качественно и в срок. Адекватно отреагировал на необходимость тонкой настройки и реализовал всё точно в соответствии с моими желаниями. Рекомендую.
Рад сотрудничеству, ставит точные задачи, во время оплачивает, отличный заказчик
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antoshhh
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Верстка адаптивная
Отличный исполнитель, всем рекомендую. Из всех кого искали по редактированию чужой адаптивной верстки, этот исполнитель взялся и очень быстро разобрался и сделал. Будем обращаться еще!
заказчиком доволен, будем работать дальше
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Lexxxart
Алексей 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Доработка верски под ИЕ и Интернет браузер
отлично выполнил работу, рекомендую
Хороший заказчик, надеюсь на долгосрочное сотрудничество
Ответный отзыв
juliazzz
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$250
10 баллов
10 лет назад
Верстка 10 макетов сайта + натяжка на ВП
Молодец! Все хорошо сделал
заказчик ответственный, рад сотрудничеству
Ответный отзыв
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