Занимаюсь версткой сайтов с макетов и правкой ошибок верстальщиков
Портфолио
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- ЛП фитнес клуба (адаптив)202 просмотра
- Интернет магазин купальников (адаптив)228 просмотров
- ЛП детского сада178 просмотров
- Интернет магазин телефонов138 просмотров
- ЛП одежды151 просмотр
- Верстка сайта компании136 просмотров
- Верстка интернет магазина (адаптивная)141 просмотр
- Верстка Сайта портала126 просмотров
- Верстка ЛП140 просмотров
- LP курсов по английскому139 просмотров
- Сайт логистической компании171 просмотр
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
9 лет назад
Приятно было поработать с Юрием. Еще до начала работы он самостоятельно проанализировал возможный дополнительный объем работ по проекту, выявил некоторые ошибки и предложил их исправить. Отличный подход Юрия к работе, четкое понимание поставленных задач и повлияли на выбор его исполнителем проекта. Юрий практически всегда на связи по скайпу. Работа была сделана качественно и в срок. Отличный фрилансер, рекомендую его к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкие задачи, отличная обратная связь, своевременная оплата.
$100
10 баллов
9 лет назад
Юрий хороший исполнитель. Работу выполнил качественно и в срок. Адекватно отреагировал на необходимость тонкой настройки и реализовал всё точно в соответствии с моими желаниями. Рекомендую.
Ответный отзыв
Рад сотрудничеству, ставит точные задачи, во время оплачивает, отличный заказчик
$50
10 баллов
10 лет назад
Отличный исполнитель, всем рекомендую. Из всех кого искали по редактированию чужой адаптивной верстки, этот исполнитель взялся и очень быстро разобрался и сделал. Будем обращаться еще!
Ответный отзыв
заказчиком доволен, будем работать дальше
$50
10 баллов
10 лет назад
отлично выполнил работу, рекомендую
Ответный отзыв
Хороший заказчик, надеюсь на долгосрочное сотрудничество
$250
10 баллов
10 лет назад
Молодец! Все хорошо сделал
Ответный отзыв
заказчик ответственный, рад сотрудничеству
HTML-верстка
17 отзывов
от $50
от 1 дня
#331
Системы управления (CMS)
7 отзывов
от $10
от 1 дня
#182
Веб-программирование
2 отзыва
от $10
от 1 дня
#807
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#966
Интернет-магазины
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1313
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2844