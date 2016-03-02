Верстка лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок235 просмотров

Необходимо сверстать лендинг, без адаптива с использованием шапки и элементов с уже существующего сайта

максимально приближенное к макету с учетом анимации (скрипт анимации использовать наш)

сделать надо чисто и на совесть

проверять будет верстальщик

9 лет назад
FrontLine
Юрий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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