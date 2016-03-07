Сверстать по макету

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Завершен1 заявка82 просмотра

Сверстать по макету.

Хотелось бы узнать цену и сроки

9 лет назад
Sanya222
27 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$30
3 дня
Довольно таки быстро. Без предоплаты, шаблон был установлен на хост, дабы можно было наглядно посмотреть. По цене, вполне устроило. По качеству, тоже хорошо. Все устроило
Александр отличный заказчик! Хорошие макеты,всегда на связи и своевременная оплата. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
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