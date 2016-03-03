Есть сайт vannalife.ru. Нужно настроить оформление плагина каталога компаний + некоторые доработки. Сам каталог выводиться здесь http://vannalife.ru/company. А именно: 1. Как видно сайдбар слетел, нужно сделать нормальный вывод. Как на других страницах сайта. ...
Поправить сайт. WP
http://mpinternational.com.ua/
1) Сейчас валюта сайта грн. Надо сделать Эвро.
Детально : товары имеют цену со значком €, но корзина считает в гривнах
2) Убрать на всех товарах "Цену за порцию".
3)http://mpinternational.com.ua/store/
на этой странице самый левый товар никуда не ведет, надо сделать ссылку на нужный товар
4) http://mpinternational.com.ua/product-category/nutritional_supplements/
Проверить соответствие категорий
название подкатегории в левом меню отличается от названия в описании товара.
Например : "Базовое питание" название в левой колонке, а в описании товара "Оптимальное питание".
5) в разделе "Корзина "
- товар вылазит за рамки таблицы http://mpinternational.com.ua/cart/
- если любой клиент заходит в "Корзину" - то форма отправки данных уже заполнена
6) в адаптивное верстке проблема с главной и текстовыми страницами. Информация вылазит за края.
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