Поправить сайт. WP

http://mpinternational.com.ua/

1) Сейчас валюта сайта грн. Надо сделать Эвро.

Детально : товары имеют цену со значком €, но корзина считает в гривнах

2) Убрать на всех товарах "Цену за порцию".

3)http://mpinternational.com.ua/store/

на этой странице самый левый товар никуда не ведет, надо сделать ссылку на нужный товар

4) http://mpinternational.com.ua/product-category/nutritional_supplements/

Проверить соответствие категорий

название подкатегории в левом меню отличается от названия в описании товара.

Например : "Базовое питание" название в левой колонке, а в описании товара "Оптимальное питание".

5) в разделе "Корзина "

- товар вылазит за рамки таблицы http://mpinternational.com.ua/cart/

- если любой клиент заходит в "Корзину" - то форма отправки данных уже заполнена

6) в адаптивное верстке проблема с главной и текстовыми страницами. Информация вылазит за края.