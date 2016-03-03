Поправить сайт. WP

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Завершен6 заявок194 просмотра

http://mpinternational.com.ua/

1)  Сейчас валюта сайта грн. Надо сделать Эвро.

Детально : товары имеют цену со значком €, но корзина считает в гривнах

2) Убрать на всех товарах "Цену за порцию".

3)http://mpinternational.com.ua/store/

на этой странице самый левый товар никуда не ведет, надо сделать ссылку на нужный товар 

4) http://mpinternational.com.ua/product-category/nutritional_supplements/

Проверить соответствие категорий 

название подкатегории в левом меню отличается от названия в описании товара.

Например : "Базовое питание"  название в левой колонке, а в описании товара "Оптимальное питание".

5) в разделе "Корзина "

- товар вылазит за рамки таблицы http://mpinternational.com.ua/cart/

- если любой клиент заходит в "Корзину" - то форма отправки данных уже заполнена 

6) в адаптивное верстке проблема с главной и текстовыми страницами. Информация вылазит за края.

WordPress
9 лет назад
LinaInit
32 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Oleg_10
Олег 
32 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$20
1 день
Быстро и надежно! Возможность обсуждать ТЗ голосом. Кроме выполненной работы обучил нескольким фишкам.
Четкая задача, мгновенная оплата!) Четко поставленное ТЗ. Все моменты обсудили и были приятно работать с этим заказчиком. С оплатой все четко. Всем советую

Заявки фрилансеров

Oleg_10
Олег 
32 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад

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