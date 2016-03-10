Есть сайт vannalife.ru. Нужно настроить оформление плагина каталога компаний + некоторые доработки. Сам каталог выводиться здесь http://vannalife.ru/company. А именно: 1. Как видно сайдбар слетел, нужно сделать нормальный вывод. Как на других страницах сайта. ...
Сверстать небольшой лендинг
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Есть psd макет сайта.
Необходимо сверстать адаптивно, чтобы отображался во всех браузерах.
Предлагайте цену.
Болеющих, пропадающих и т.п. просьба не беспокоить.
Работаем без предоплаты. Делаете на своем хостинге, потом оплата, потом высылаете исходники.
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