Сверстать небольшой лендинг

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  2. HTML-верстка
Завершен23 заявки259 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Есть psd макет сайта.

Необходимо сверстать адаптивно, чтобы отображался во всех браузерах.

Предлагайте цену.

Болеющих, пропадающих и т.п. просьба не беспокоить.

Работаем без предоплаты. Делаете на своем хостинге, потом оплата, потом высылаете исходники.

9 лет назад
white1507
Артур 
42 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ivandobychin
Иван 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$30
1 день
Нужно было в кратчайшие сроки сверстать макет сайта. Никто не брался - все ставили нереальные сроки. Т.к. сроки поджимали дал работу Ивану, не особо надеясь на выполнение работы в срок. Иван не подвел! Кроме того был приятно удивлен качеством работы (обычно нужно вводить правки) - вообще безупречно была выполнена верстка под все устройства. Иван всегда на связи, приятен в общении, профессионален в своем деле. По-больше бы таких исполнителей. Всем рекомендую! Будем продолжать сотрудничество и мы. Спасибо большое, Иван.
Остался доволен сотрудничеством. Приятный в общении, адекватный подход, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ivandobychin
Иван 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад

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