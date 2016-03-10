Сверстать небольшой лендинг

Нужно было в кратчайшие сроки сверстать макет сайта. Никто не брался - все ставили нереальные сроки. Т.к. сроки поджимали дал работу Ивану, не особо надеясь на выполнение работы в срок. Иван не подвел! Кроме того был приятно удивлен качеством работы (обычно нужно вводить правки) - вообще безупречно была выполнена верстка под все устройства. Иван всегда на связи, приятен в общении, профессионален в своем деле. По-больше бы таких исполнителей. Всем рекомендую! Будем продолжать сотрудничество и мы. Спасибо большое, Иван.