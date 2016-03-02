Отредактировать сайт

Нужно выполнить ряд работ по фронтенду сайта. Опыт разработки фронтенда обязателен от 1 года (html5, jQuery, адаптация сайтов к мобильным устройствам). ТЗ и ссылку на сайт предоставлю кандидату. В заявках укажите следующую информацию: а) ...