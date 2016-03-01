Верстка интернет-магазина (последующая сборка на OpenCart)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок178 просмотров

Доброго времени суток! Необходимо сверстать интернет-магазин. Дизайн доступен по ссылке https://drive.google.com/folderview?id=0B43F8T1CTN5jR1czYTZoOTN1Z00&usp=sharing

Требования:

- адаптивность (адаптивный дизайн есть)

- кроссбраузерность

Также интересует дальнейшая сборка на CMS OpenCart.

Исходники есть только в .sketch

OpencartSketch
9 лет назад
alexsky
36 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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