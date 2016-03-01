Верстка интернет-магазина (последующая сборка на OpenCart)

Есть действующий сайт у которого большая доля мобильного трафика. Ищу специалиста, который сможет сам оценить сайт на предмет улучшения адаптивности верстки, повышения скорости загрузки, подключения может быть каких-то мобильных фишек, которые сделают сайт более ...