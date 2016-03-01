Нужно сверстать страницу "спасибо" после отправки заявки и привязать к лендингу, дизайна практически не будет, фон + маленький текст, работы совсем мало, бюджет 100р, сделать нужно сегодня
Прошить ссылку в открытку для рассылки по эл почте
есть открытка джипег + ссылка. нужно прошить ссылку в открытку для рассылки по эл почте
Заявки фрилансеров
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