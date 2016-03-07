Сверстать лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен20 заявок390 просмотров

Подробное задание: https://docs.google.com/document/d/1xwMbCkN19RVa847JV4o7qHUd7CBOnpgp8jvpXlsRZdU/edit#

Там же и все исходники.

Оплата только по факту или через безопасную сделку!

ОТ КАНДИДАТОВ ЖДУ:

1. Цену

2. Срок

3. Примеры работ и описание своих профессиональных навыков

При выборе исполнителя руководствуемся такими приоритетами:

1) Цена

2) Профессиональные навыки

3) Срок

9 лет назад
gradart
Артур 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

user123
Антон 
33 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
35 отзывов
9 лет назад
$25
2 дня
Работу выполнил очень качественно, чётко по многочисленным требованиям. После проверки претензий небыло - совсем, что редкость. Сделал всё чётко в оговоренный срок. С коммуникациями проблем не возникло - общаться с Антоном легко. Всем крайне рекомендую. Отличный исполнитель.
Очень рад результатам нашей совместной работы. Приятное общение, четко сформированное ТЗ и своевременная оплата. Всегда ценил в людях ответственность и грамотный подход к делу. Всем рекомендую, да и сам при возможности поработаю вновь с Артуром.

Заявки фрилансеров

user123
Антон 
33 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
35 отзывов
9 лет назад

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