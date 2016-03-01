Верстка и натяжка на друпал

Есть дизайн в псд. Нужно сделать верстку и натяжку на друпал. Если вы хорошо разбираетесь в друпале, но не верстаете, пишите, такой вариант тоже рассмотрю

Прикладываю макеты

Жду оценки по цене и времени. Пожалуйста просмотрите макеты, на шаблонные заявки отвечать не буду Там не все файлы. Еще 3 страницы, не сложные

Есть дизайн в псд. Нужно сделать верстку и натяжку на друпал. Если вы хорошо разбираетесь в друпале, но не верстаете, пишите, такой вариант тоже рассмотрю

Макет вышлю кандидатам

В заявке указываете стоимость