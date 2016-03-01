Верстка и натяжка на друпал

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок308 просмотров

Есть дизайн в псд. Нужно сделать верстку и натяжку на друпал. Если вы хорошо разбираетесь в друпале, но не верстаете, пишите, такой вариант тоже рассмотрю

Прикладываю макеты

Жду оценки по цене и времени. Пожалуйста просмотрите макеты, на шаблонные заявки отвечать не буду Там не все файлы. Еще 3 страницы, не сложные

 Есть дизайн в псд. Нужно сделать верстку и натяжку на друпал. Если вы хорошо разбираетесь в друпале, но не верстаете, пишите, такой вариант тоже рассмотрю

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В заявке указываете стоимость

Drupal
9 лет назад
2015marina
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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