Нужно сверстать страницу "спасибо" после отправки заявки и привязать к лендингу, дизайна практически не будет, фон + маленький текст, работы совсем мало, бюджет 100р, сделать нужно сегодня
Верстка и натяжка на друпал
Есть дизайн в псд. Нужно сделать верстку и натяжку на друпал. Если вы хорошо разбираетесь в друпале, но не верстаете, пишите, такой вариант тоже рассмотрю
Прикладываю макеты
Жду оценки по цене и времени. Пожалуйста просмотрите макеты, на шаблонные заявки отвечать не буду Там не все файлы. Еще 3 страницы, не сложные
Есть дизайн в псд. Нужно сделать верстку и натяжку на друпал. Если вы хорошо разбираетесь в друпале, но не верстаете, пишите, такой вариант тоже рассмотрю
Макет вышлю кандидатам
В заявке указываете стоимость
Заявки фрилансеров
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