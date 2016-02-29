Небольшой редизайн и верстка главной страницы сайта.

Есть сайт: http://parus -remont.ru/

Задумывался он как лендинг, но как видите реализация подкачала.

Нужно перерисовать и сверстать часть сайта начинающуюся с блока "Услуги" и до блока "Принцип работы". Добавить блоки "Наши преимущества", "Заявка на ремонт", "Наши работы", "Калькулятор стоимости услуг" и т.д., по канонам посадочных страниц для сайтов тематики "ремонт квартир". Подробного ТЗ пока нет.

Интересует стоимость и сроки выполнения работы.