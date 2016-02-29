Необходим верстка

Добрый день. Есть проект который я хочу доверить отвественному (я не просто так подчеркнул это слово) и пунктуальному профессионалу.

Требования:

Нужен верстальщик умеющий грамотно верстать сайты, комментировать код, выполнять задания в обещанные сроки, быть на связи.

Если вы только 2-3 часа на связи в день и не умеете верстать на bootstrap - не оставляйте заявку.

Умеющий верстать без ошибок согласно https://validator.w3.org/ + использовать паралакс эффекты.

В данный момент нужно сверстать прикрепленную страницу на bootstrap. (будут еще внутренние страницы)

В заявке отпишите:

Укажите вашу цену и сроки за которые вы готовы взяться, а так же кодовое слово "bootstrap" вначале своего сообщения.

Контакты - скайп.

Тогда я буду уверен, что вы прочитали требования и посмотрели макет )

Спасибо.