В Zeplin дизайнером создана посадочная страница. Требуется выполнить корректную верстку этой страницы.
Необходим верстка
Добрый день. Есть проект который я хочу доверить отвественному (я не просто так подчеркнул это слово) и пунктуальному профессионалу.
Требования:
Нужен верстальщик умеющий грамотно верстать сайты, комментировать код, выполнять задания в обещанные сроки, быть на связи.
Если вы только 2-3 часа на связи в день и не умеете верстать на bootstrap - не оставляйте заявку.
Умеющий верстать без ошибок согласно https://validator.w3.org/ + использовать паралакс эффекты.
В данный момент нужно сверстать прикрепленную страницу на bootstrap. (будут еще внутренние страницы)
В заявке отпишите:
Укажите вашу цену и сроки за которые вы готовы взяться, а так же кодовое слово "bootstrap" вначале своего сообщения.
Контакты - скайп.
Тогда я буду уверен, что вы прочитали требования и посмотрели макет )
Спасибо.
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