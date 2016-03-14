Нужно заменить код подписки getresponse на код smartresponder Не меняя при этом дизайн подписной формы. Сроки - сегодня.
Верстка ИМ
Срочная верстка ИМ. Дизайн несложный, все типовое - главная, текстовая, каталог, товар, форма обратной связи. Без страницы корзины. Принципиальный момент - срок. Далее стоимость и качество (ваше портфолио).
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