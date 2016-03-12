Требуется доработать косяки с версткой на вновь создаваемом сайте под opencart. Сайт сделан для телефона для планшета и для компа. Адрес сайта zastroy-dev.ru список доработок. Выложу завтра утром.
Верстка формы подписки на рассылку MailChimp
Необходимо сверстать форм подписки на рассылку под mailchimp для установки на сайт.
Дизайн есть. Формы трех видов. Все в одном стиле, отличаются только по форме и расположению текста.
Пример дизайна прикладываю.
Макет в слоях сброшу на почту.
Исходный HTML код формы подписки mailchimp дам.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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