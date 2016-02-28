Надо сверстать страницу

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок233 просмотра

Надо поменять блоки с контентом на странице сайта.

Вкратце: берем текущую страницу, часть контента выкидываем и добавляем другие блоки текста, картинок, кнопок.

Все подробности в прикрепленном файле. Этот же файл здесь - https://yadi.sk/i/XiiemeQwpfmAx

Пишите сроки и примерную цену за работу.

Оплата на ваш выбор вебмани, яд, киви, картой, бс.

Если надо что-то уточнить, я на связи.

9 лет назад
fastjob
Игорь 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

tyty
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$7
1 день
Все сделано быстро и правильно.
Хорошая постановка задачи, постоянный онлайн. После завершения поступила оплата. Было приятно работать. Спасибо!

Заявки фрилансеров

tyty
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад