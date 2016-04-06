Адаптивная верстка одной страницы

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок235 просмотров

Адаптивная верстка одной страницы. Желательно обязательно сделать за день. 

9 лет назад
mediaceh
Максим 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

konstantinskiy
Константин 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад
$25
1 день
Все отлично. Качество работы на высоте, что очень важно. Все правки делаются моментально.
Оплата без задержек, коммуникация на хорошем уровне, было приятно работать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

konstantinskiy
Константин 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад

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