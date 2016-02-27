Необходимо сделать простецкую вёрстку с макета. Работы на 6 часов от силы , делать фиксированную неадаптивную вёрстку. Макет: https://yadi.sk/i/iao1T2GrpdBMK Бюджет - 1500рублей Оплата по факту на Яндекс или сбербанк, возможна работа через гарантов но ...
Верстка + натяжка на tbdev
Здравствуйте. Нужно сделать верстку и натяжку для сайта tbdev (торрент трекер). Скриншоты во вложении (макета в psd нету). Хотелось бы увидеть сайт таким, как на скринах.
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