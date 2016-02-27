Правки на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка197 просмотров
  • При подгрузке постов на AJAX они загружаются мгновенно нужно поставить задержку и настроить вращение прелоадера. Пример можете посмотреть тут https://spark.ru/
  • Разобрать как сделана проверка формы. Возможно убрать или изменить. Предложить варианты проверки. Поправить дизайн формы.
AJAXWordPress
9 лет назад
Rikzan
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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