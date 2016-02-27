Сделать адаптивный шаблон для Joomla 1.5. Шаблон должен быть адаптивным, корректно отображаться на всех типах мобильных устройств. Загрузка и удаление шаблона должны осуществляться в админке ресурса. Совместим с Joomla 1.5. Необходима только вертикальная полоса прокрутки. ...
Правки на Wordpress
- При подгрузке постов на AJAX они загружаются мгновенно нужно поставить задержку и настроить вращение прелоадера. Пример можете посмотреть тут https://spark.ru/
- Разобрать как сделана проверка формы. Возможно убрать или изменить. Предложить варианты проверки. Поправить дизайн формы.
Заявки фрилансеров
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