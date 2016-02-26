К проекту прикреплены превью файлов PSD Необходима адаптивная вёрстка главной страницы сайта с использованием HTML + CSS. По версии для десктопов. Задний фон должен растягиваться по ширине на 100% ...
Верстка и программирование сайта
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Есть psd макет сайта (главная+1 внутренняя страницы).
Необходимо сверстать адаптивно и посадить на Wordpress .
Срок сдачи поджимают - воскресенье 28 февраля.
Предлагайте цену.
Болеющих, пропадающих и т.п. просьба не беспокоить.
Работаем без предоплаты. Делаете на своем хостинге, потом оплата, потом высылаете исходники.
Заявки фрилансеров
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