Сверстать 4 страницы

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки256 просмотров

Требуется адаптивная верстка к понедельнику. см приложенные файлы исходники в psd 

Без предоплат. Пишите в скайп.

9 лет назад
qwerti_ru
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

irina_nyrok
Ирина 
36 лет
9 лет в сервисе
Была
11 дней назад
9 лет назад
$20
2 дня
Все сделано отлично, спасибо!
Все прошло нормально.

Заявки фрилансеров

irina_nyrok
Ирина 
36 лет
9 лет в сервисе
Была
11 дней назад
9 лет назад

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