К проекту прикреплены превью файлов PSD Необходима адаптивная вёрстка главной страницы сайта с использованием HTML + CSS. По версии для десктопов. Задний фон должен растягиваться по ширине на 100% ...
Сверстать 4 страницы
Требуется адаптивная верстка к понедельнику. см приложенные файлы исходники в psd
Без предоплат. Пишите в скайп.
Выбранный исполнитель
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