Приветствую. ТЗ по ссылке тут: https://docs.google.com/document/d/141x8jnpnb0aQEWMbWpFUKk8oFGCBAVLzdIekwRwcO_0/edit Текущий верстальщик занят, поэтому рассматриваю: цены, сроки и портфолио. Ссылки на архивы обновлены
Адаптивная верстка сайта. Нужен профессионал.
Необходимо выполнить работу по верстке, ТЗ во вложении.
Принимаем только целевые отклики от людей, кто прочитал ТЗ.
В ТЗ есть нюансы, поэтому пишите вопросы сразу в своем предложении.
Это будет гарантом того, что вы изучили ТЗ.
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