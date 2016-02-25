Интегрировать готовую верстку сайта на CMS Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок109 просмотров

Есть готовая верстка сайта-блога. Нужно ее натянуть на CMS Joomla, установить на домен заказчика + потавить дополнительные блоки (Jivosite, коды счетчиков и т.п.)

Joomla
9 лет назад
helen-projects
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров