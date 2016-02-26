Верстка и натяжка под Wordpress по макетам psd

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок227 просмотров

Приветствую.

ТЗ по ссылке тут: https://docs.google.com/document/d/141x8jnpnb0aQEWMbWpFUKk8oFGCBAVLzdIekwRwcO_0/edit

Текущий верстальщик занят, поэтому рассматриваю: цены, сроки и портфолио.

Ссылки на архивы обновлены

WordPress
9 лет назад
WebAero
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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