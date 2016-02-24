Верстка/интеграция сайта на MODx

Добрый день.

Требуется сверстать и натянуть на modx два сайта для одной компании (часть страниц будут одинаковыми): первый - корпоративный сайт с услугами; второй - интернет-магазин по продаже картин (без личного кабинета)

Сначала верстаем сайт по услугам, потом по картинам.

ТЗ, карта сайта, прототипы страниц (дизайн будет позже) https://yadi.sk/d/CIcuKH2opTxYr

Прошу указать срок разработки и стоимость в руб. отдельно для каждого сайта; перед предложением обязательно прочтите ТЗ.

Предложения без конкретных сроков и стоимости рассматриваться не будут.

Рассматриваю исполнителей только с портфолио и отзывами.

Работаю без предоплат, оплата напрямую исполнителю