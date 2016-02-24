Сверстать шапку для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт24 заявки324 просмотра

Нужна простая валидная верстка, с минимумом кода. Нужно учесть что пункты меню могут поменяться или добавиться новые, то есть нельзя делать

размер пунктов фиксированным. Верстка фиксированная (1000px ширина)

В комментариях сразу пишите цену, примерный срок работы и способы связи (skype предпочтительно).

Предложения без цен не рассматриваю. Оплата по этому проекту в рублях, через Яндекс.Деньги

9 лет назад
Crugko
Павел 
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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