Переделать раздел "блог" на сайте компании, по примеру

Компании Лора Эшли необходима помощь квалифицированного программиста!

Что необходима сделать:

- Блог компании: http://laura-ashley.com.ua/blog/ необходимо переверстать и сделать по примеру блога английского сайта компании: http://www.lauraashley.com/blog/ (минус в том, что английский сайт закрыт для украинского региона, чтобы зайти на сайт необходимо использовать левый прокси. Можно через приложение хрома - программа Ultimated Free VPN - Hola )

- Украинский сайт написан на ASP.NET.

- Важно, чтобы ссылочная структура не менялась.

В предложениях, пожалуйста, укажите стоимость и сроки выполнения задания. Так же, важно, чтобы у исполнителя было портфолио.