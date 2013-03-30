Maksim_Svasenko

Компании Лора Эшли необходима помощь квалифицированного программиста! Что необходима сделать: - Блог компании: http://laura-ashley.com.ua/blog/ необходимо переверстать и сделать по примеру блога английского сайта компании: http://www.lauraashley.com/blog/ (минус в том, что английский сайт закрыт для украинского региона, ...