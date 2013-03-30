Maksim_Svasenko

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Здравствуйте! - Интересует полная переделка Интернет-магазина. Адрес сайта: www.avatar.kiev.ua. Все подробности в ТЗ. Предоплаты не будет! Ставите у себя на хостинге, проверяем, тестируем - ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! - Интересует создание интернет-магазина с ноля; - Тематика сайта: аксессуары для мобильных телефонов, наушники, мр3 и т.д.; - необходимо: создание дизайна интернет-магазина; последующая насадка его на ...Интернет-магазины30 заявокЗакрыт12 лет назад