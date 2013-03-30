Maksim_Svasenko

Максим Maksim_Svasenko

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сделать зонирование пространства в двухкомнатной квартире.

    Суть задачи: Двухкомнатную квартиру площадью 67 кв.м. - http://www.lipinka.com.ua/ru/kvartal3/3312/4253/4254/ - необходимо перепланировать таким образом, чтоб было три отдельных помещения: спальня, детская, кухня-гостиная. В случае Вашей заинтересованности прошу направить предварительное коммерческое предложение ...

    Интерьеры и Экстерьеры20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Переделать раздел "блог" на сайте компании, по примеру

    Компании Лора Эшли необходима помощь квалифицированного программиста! Что необходима сделать: - Блог компании: http://laura-ashley.com.ua/blog/ необходимо переверстать и сделать по примеру блога английского сайта компании: http://www.lauraashley.com/blog/ (минус в том, что английский сайт закрыт для украинского региона, ...

    ASP.NET
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание интернет-магазина с нуля

    Здравствуйте! - Интересует создание интернет-магазина с ноля; - Тематика сайта: аксессуары для мобильных телефонов, наушники, мр3 и т.д.; - необходимо: создание дизайна интернет-магазина; последующая насадка его на ...

    Интернет-магазины30 заявок
    Закрыт
    12 лет назад