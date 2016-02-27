Подправить мобильную версию сайта + отображение в Opera (Wordpress)

Необходимо убрать лишние пробелы и выровнять местоположение элементов на уже готовой мобильной версии сайта.

Также, необходимо исправить отображение главной страницы в брузере Opera. Там текст описания, который должен быть под всеми квадратами, частично вылез наверх. При этом, не должно изменится отображается в Chrome, Firefox, Safari и IE - там все как надо.

Подробное ТЗ в приложении: