Красивая верстка мини-сайта

Нужна качественная верстка мини-сайта, с динамичными эффектами и очень качественной работой на моб. устройствах. В приложении макеты, это не ошибка, а сайт, почти из одной страницы с галереей. Вот дизайн-макеты https://drive.google.com/folderview?id=0B371ogSYKrDLU2JUdERvTklvZ3M&usp=sharing

Если не бот пишите 101 и приложите ссылка на крутые в плане верстки работы и цену, надо сегодня сверстать, можно обсудить большие сроки, но нежелательно.