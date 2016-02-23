Сверстать 5 страниц

Мне нужен исполнитель который сверстает макет готовый чтобы прикрепить к бэкэнду, то есть нужно знать и js и jquery.

Верстка должна быть адаптивной(можно bootstrap), валидной и кроссобраузерной(chrome, mozilla, safari, opera, ie).

Указывайте цены за главную и внутренние, сроки и скайп.