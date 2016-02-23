Сделать адаптивную верстку макетов,макеты предоставлю.

Сайт http://mastertrg.ru/divani-ugl-pod Сайт joomla 2.5+ joomshoping. Картинки в списках товаров в категориях мутноватые. Здесь http://www.divano.ru/ и на других сайтах гораздо четче. Раньше был сайт на другом движке, картинки были четкие. Тут мутные. Может загрузчик поменять, или загружать ...