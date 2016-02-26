Доработка в верстке

Требуется реализовать экспандр на главной странице сайта

beautyshoр (заменить на латиицу букву p) точка kiev точка ua

пример реализации на скриншоте в приложении.

Шрифт должен быть такой же, как и в обычном тексте на странице, визуально экспандр должен быть снизу, но желательно по коду его разместить максимально близко к хэдеру.

Скриншот добавил :)

Оплата по факту либо БС.