Нужно сверстать шаблон сайт-визитки по всем правилам Wordpress. Макет прикреплен. Фактически верстается только одна главная страница, внутренние - это такие же страницы (page), только содержание меняется. На поиск по сайту отдельного макета ...
Доработка в верстке
Требуется реализовать экспандр на главной странице сайта
beautyshoр (заменить на латиицу букву p) точка kiev точка ua
пример реализации на скриншоте в приложении.
Шрифт должен быть такой же, как и в обычном тексте на странице, визуально экспандр должен быть снизу, но желательно по коду его разместить максимально близко к хэдеру.
Скриншот добавил :)
Оплата по факту либо БС.
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