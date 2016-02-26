Доработка в верстке

$4
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок231 просмотр

Требуется реализовать экспандр на главной странице сайта 

beautyshoр (заменить на латиицу букву p) точка kiev точка ua

пример реализации на скриншоте в приложении. 

Шрифт должен быть такой же, как и в обычном тексте на странице, визуально экспандр должен быть снизу, но желательно по коду его разместить максимально близко к хэдеру.

Скриншот добавил :)

Оплата по факту либо БС. 

9 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

alexandershustik
Александр 
34 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$4
2 дня
Сотрудничаем второй раз, и сотрудничеством очень доволен. Программист быстро разобрался в шаблоне для битрикса и моментально внес необходимые изменения. Отличный исполнитель.
Да, мы работали второй раз, задача поставлена четко, рекомендую

Заявки фрилансеров

alexandershustik
Александр 
34 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад