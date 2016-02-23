Решение вопроса качества картинок в joomla.

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Закрыт2 заявки146 просмотров

Сайт http://mastertrg.ru/divani-ugl-pod Сайт joomla 2.5+ joomshoping. Картинки в списках товаров в категориях мутноватые. Здесь http://www.divano.ru/ и на других сайтах гораздо четче. Раньше был сайт на другом движке, картинки были четкие. Тут мутные. Может загрузчик поменять, или загружать отдельно большую, отдельно превью, не знаю. Необходимо решить вопрос. 

Joomla
9 лет назад
Masterstl
Евгений 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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