Необходимо отверстать сайт на WP.

Нужно подправить верстку средствами css и ничем другим, если конечно возможно обойтись только css: http://mosgorfoto.com/video/3117167-obrabotka-foto-v-fotoshope-cs5-video/ Нужно чтобы подрисуночные подписи всегда были под самими рисунками, а не в стороне https://yadi.sk/i/XYtcwbN6pK5Bs Если одним ...