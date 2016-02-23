Здравствуйте друзья! Есть макет в .psd, по структуре аналогичен этому сайту http://megaparnik.ru , выслушаю предложения с ценой. Благодарю всех за отклик!
Необходимо отверстать сайт на WP
Необходимо отверстать сайт на WP.
Все странички прикреплены. Жду предложений.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка7 заявокЗакрыт9 лет назад
Подскажите, почему http://uspp.donetsk.ua/video/3200999-bezopasnye-i-komfortnye-poezdki-po-territorii-zapadnoy-ukraine/ картинки налазят на текст.HTML-верстка13 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно определить на JS ширину блока div в пикселях и если она составляет более 1024px, выполнить определенный JS.Завершен9 лет назад
Разработаны макеты для сайта. Можно посмотреть https://projects.invisionapp.com/share/4W44082BQ#/screens Страниц много, проект большой и качественный. Ищем исполнителей. Цена договорная.HTML-верстка10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $3
На этой странице http://specnaz-ural.com/video/3117934-priemy-obucheniya-rukopashnogo-boya-video/#79279 1. Картинки "расталкать" по правому и левому краям, чтобы не "висели" в середине текста. Может средствами css или js. 2. подрисуночные подписи наложить как бы на самом рисунке в одну ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно подправить верстку средствами css и ничем другим, если конечно возможно обойтись только css: http://mosgorfoto.com/video/3117167-obrabotka-foto-v-fotoshope-cs5-video/ Нужно чтобы подрисуночные подписи всегда были под самими рисунками, а не в стороне https://yadi.sk/i/XYtcwbN6pK5Bs Если одним ...HTML-верстка16 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть на странице такой iframe Нужен простейший JS, который обновит содержимое iframe id="frameScr" ровно через 3 секунды. Т.е. как бы нажмет кнопочку F5, а лучше cntrl+F5, если второе вообще возможно.HTML-верстка10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $32
Нужно скопировать сайт на мой домен. Нужны знания в HTLM, php. Ссылку на сайт дам в личку.Завершен9 лет назад
настроить размер вывода предварительной информации о статье, до перехода далее по кнопке; - настроить вывод информации в главный слайдер для перехода посылки к статье; - настроить последние новости на сайте (фото с заголовком); ...HTML-верстканет заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
ТЗ прикрепленоЗавершен9 лет назад