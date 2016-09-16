Для трейдерской компании нужен логотип
Александр alexandershustikalexandershustik
Ведение проекта не только, до момента зачисления вознаграждения, но и после
http://alexandershustik.github.io/
Ребята с которыми я работал:
по мере появления новых проектов выкладываю в github, знаю less и sass, но предпочитаю sass (переменные, скорость), из бутстрапа использую только сетку (https://github.com/agragregra стартовый шаблон), остальное прикручиваю либо сам ( mobile-menu button, dropdown), либо плагины (slick, fancybox), время реализации стандартного лединга на 6-8 блоков - 12 часов, в зависимости от грамотности дизайнера, так-же основные html-блоки идут с комментариями, для удобной натяжки на cms.
Знаю wordPress (не силен, но основной цикл, поиск и виджеты делаю без проблем)(http://sporgame.ru/) здесь начиная от верстки и заканчивая натяжкой на WP (прошу обратить внимание, что дизайна не было и оплата была 20$).
Так же ответственность, качество и быстрота + постоянно в онлайне, даже когда не в онлайне))
skype: alexandershustik
P.S. 16.09.16
Отказался от бутстрапа, для дизайнерских проектов. Теперь использую gulp, jade, sass, БЭМ. Отказался от jQuery плагинов, т.к. мало хороших, повысилась скорость и качество разработки. Так же углубился в php, теперь натягивать стало проще
Последние работы:
http://emer.help/ - верстка
http://ivandrozdov.com/ - верстка
http://restaurant.tmuseum.ru/ - верстка (адаптив mobilefirst), натяжка (WP)
http://dev.alva-group.ru/ - верстка (адаптив mobilefirst), натяжка(HostCMS)
http://www.rewoodlution.ru/ - большие правки
http://www.prip.ru/ - мелкие правки
http://www.studio-people.ru/ - мелкие правки
наверняка есть что то еще, но сейчас не вспомю...
Валидность формы, минификаторы, спрайты, svg, оптимизация изображений и хорошее отношение к заказчику, всегда на связи
- Логотипы и Знаки17 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, нужно 5-7 предложений на каждый пост в инсту. Тематика мужская одежда. 10руб/постКопирайтинг13 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, нужно наполнить woocomerce из альбома вк, описание под фото товара. 10руб., за позицию. Позиций много, можно csvНаполнение сайтов23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Собственно сабж, на 100 площадкахНаполнение сайтов3 заявкиЗакрыт7 лет назад