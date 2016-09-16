Front-end

Ведение проекта не только, до момента зачисления вознаграждения, но и после

http://alexandershustik.github.io/

Ребята с которыми я работал:

Business_Forsage

elvishbreeze

cypher0909

ulia333

Win32net

Arhaim

Greegshiny

nniikkhhii

alexbelkevich

Mathew

по мере появления новых проектов выкладываю в github, знаю less и sass, но предпочитаю sass (переменные, скорость), из бутстрапа использую только сетку (https://github.com/agragregra стартовый шаблон), остальное прикручиваю либо сам ( mobile-menu button, dropdown), либо плагины (slick, fancybox), время реализации стандартного лединга на 6-8 блоков - 12 часов, в зависимости от грамотности дизайнера, так-же основные html-блоки идут с комментариями, для удобной натяжки на cms.

Знаю wordPress (не силен, но основной цикл, поиск и виджеты делаю без проблем)(http://sporgame.ru/) здесь начиная от верстки и заканчивая натяжкой на WP (прошу обратить внимание, что дизайна не было и оплата была 20$).

Так же ответственность, качество и быстрота + постоянно в онлайне, даже когда не в онлайне))

skype: alexandershustik

P.S. 16.09.16

Отказался от бутстрапа, для дизайнерских проектов. Теперь использую gulp, jade, sass, БЭМ. Отказался от jQuery плагинов, т.к. мало хороших, повысилась скорость и качество разработки. Так же углубился в php, теперь натягивать стало проще

Последние работы:

http://emer.help/ - верстка

http://ivandrozdov.com/ - верстка

http://restaurant.tmuseum.ru/ - верстка (адаптив mobilefirst), натяжка (WP)

http://dev.alva-group.ru/ - верстка (адаптив mobilefirst), натяжка(HostCMS)

http://www.rewoodlution.ru/ - большие правки

http://www.prip.ru/ - мелкие правки

http://www.studio-people.ru/ - мелкие правки

наверняка есть что то еще, но сейчас не вспомю...

Валидность формы, минификаторы, спрайты, svg, оптимизация изображений и хорошее отношение к заказчику, всегда на связи