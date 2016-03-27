К проекту прикреплены превью файлов PSD Необходима адаптивная вёрстка главной страницы сайта с использованием HTML + CSS. По версии для десктопов. Задний фон должен растягиваться по ширине на 100% ...
Сверстать шаблон по подобию сайта примера
Приветствую всех.
Требуется сверстать шаблон по подобию сайта примера http://www.playground.ru/
Шаблон интегрировать на популярную CMS, например Wordpress (или ваши предложения)
Структура должна быть идентичной, все блоки привязаны к отдельным рубрикам включая слайдер.
Подробнее готов пообщаться с каждым, жду ваших заявок, обязательно указываем стоимость и сроки выполнения
Бюджет у меня не большой, так что выберу адекватного исполнителя с наименьшей стоимостью
Выбранный исполнитель
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