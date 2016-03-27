Приветствую всех.

Требуется сверстать шаблон по подобию сайта примера http://www.playground.ru/

Шаблон интегрировать на популярную CMS, например Wordpress (или ваши предложения)

Структура должна быть идентичной, все блоки привязаны к отдельным рубрикам включая слайдер.

Подробнее готов пообщаться с каждым, жду ваших заявок, обязательно указываем стоимость и сроки выполнения

Бюджет у меня не большой, так что выберу адекватного исполнителя с наименьшей стоимостью