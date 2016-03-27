Сверстать шаблон по подобию сайта примера

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки214 просмотров

Приветствую всех.

Требуется сверстать шаблон по подобию сайта примера http://www.playground.ru/

Шаблон интегрировать на популярную CMS, например Wordpress (или ваши предложения)

Структура должна быть идентичной, все блоки привязаны к отдельным рубрикам включая слайдер.

Подробнее готов пообщаться с каждым, жду ваших заявок, обязательно указываем стоимость и сроки выполнения

Бюджет у меня не большой, так что выберу адекватного исполнителя с наименьшей стоимостью

WordPress
9 лет назад
Greegshiny
Грэг 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alexandershustik
Александр 
34 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$20
8 дней
Отличный исполнитель! Все четко
Шикарный заказчик, побольше бы таких

Заявки фрилансеров

alexandershustik
Александр 
34 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад

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