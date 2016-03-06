Верстка личного кабинета пользователя сервиса

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки180 просмотров

Нужна верстка личного кабинета пользователя сервиса, прикрепляю превью для оценки стоимости и сроков работы. Psd грамотно оформлены, для максимального удобства верстальщика. Макет отправляю личным сообщением. 

9 лет назад
sawnow
32 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
9 лет назад
$250
7 дней
Все выполнено с учетом всех пожеланий и с соблюдением сроков. Рекомендую.
Всё прошло успешно, остался доволен сотрудничеством. Приятно работать! Спасибо!

Заявки фрилансеров

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
9 лет назад

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